Non solo Inter e Roma con Digitalbits, anche un altro importante club europeo ha avuto i suoi problemi con le criptovalute. Secondo quanto riportato da Calcio & Finanza, infatti, gli spagnoli nel proprio resoconto riguardante l'ultimo bilancio hanno sottolineato la volontà di fare causa a WhaleFin, piattaforma di scambio di criptovalute che aveva con i colchoneros un accordo quinquennale dal 2022/23 come main sponsor. La richiesta è di 20 milioni di euro di risarcimento per un mancato pagamento rigaurdante le stagioni 2021/22 e 2022/23.

Una situazione simile a quella vissuta da Inter e Roma.