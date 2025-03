Il pareggio del Maradona lascia ancora aperta la lotta per lo scudetto, con Inter, Napoli e Atalanta che tengono invariato il distacco in vetta alla classifica. Come riportato da Agipronews, per i bookmaker le quote per la vincente della Serie A vedono i nerazzurri in vantaggio sui partenopei: lo scudetto interista vale infatti 1,61 su 888sport e 1,72 su Planetwin365, mentre quello azzurro è in lavagna a 3, stessa quota di sette giorni fa. Il tricolore della Dea paga invece 9,50 su bet365, in aumento rispetto a 5,50 della settimana scorsa.

Gli esperti di Snai aprono anche all'ipotesi scudetto vinto con uno o più turni d'anticipo rispetto al calendario: l'opzione è offerta a 1,75. Lo spareggio (dopo l'unico precedente del 1964 tra Bologna e Inter) è invece in lavagna a 3,50, mentre la vittoria all'ultima giornata vale 3,75.