Se per i Bookies quella di domani tra Inter e Arsenal sarà una gara equilibrata dal difficile pronostico in termini di successo, meno complicata è la previsione sui potenziali protagonisti di serata. Nell'Inter i riflettori sono puntati sul capitano: Lautaro ha già siglato quattro gol in cinque partite stagionali fin qui disputate in Champions League durante la stagione e la sua presenza nel tabellino dei marcatori è proposta a 3,25, quella del collega di reparto, Marcus Thuram a 3,75.

Lato Arsenal è Martinelli il giocatore più in evidenza: cinque gol in sei giornate di Champions per l'esterno dei Gunners sul quale quasi sicuramente punterà Arteta. La rete del brasiliano a San Siro vale 4,50 volte la posta puntata, quella di Saka 3,75, stessa quota per Gabriel Jesus.