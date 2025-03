L'Inter archivia la pratica Feyenoord e si qualifica ai quarti di finale di Champions League, dove affronterà il Bayern Monaco in una doppia sfida che, per i bookmaker, come riporta Agipronews, vede i tedeschi partire favoriti: su Sisal, infatti, nel testa a testa, la squadra di Kompany è favorita a 1,65 per il passaggio del turno, contro i 2,25 offerti per quella di Inzaghi.

Non cambia la quota per la vittoria finale dei nerazzurri, unica squadra italiana a rimanere nella competizione: su Planetwin365 e bet365 vale infatti 10 volte la giocata il quarto titolo per la squadra di Inzaghi. Chi ribalta i pronostici e fa un balzo nella lavagna dei betting analyst è il Psg, capace di eliminare il Liverpool ai rigori: su Snai, i francesi diventano ora i favoriti a 4,25. A poca distanza, a 4,50, il duo spagnolo formato da Barcellona e Real Madrid. Cala leggermente il Bayern Monaco, che passa dai 6,50 della settimana scorsa agli attuali 6. Più lontane, a 33, le 'outsider' Borussia Dortmund e Aston Villa.