Partita profetica per Nicola Zalewski il derby di Milano parzialmente deciso anche dal nuovo arrivato di casa Inter. Il pareggio dei nerazzurri firmato da De Vrij al 93esimo minuto, gol che ha salvato i campioni d'Italia dal terzo ko stagionale in una stracittadina, è arrivato grazie al passaggio di petto che l'ex Roma ha servito al difensore olandese che la insacca alle spalle di Mike Maignan. Un gesto d'istinto che lo stesso Zalewski ha spiegato ai microfoni nel post partita (LEGGI QUI) senza però addentrarsi nelle narrazioni. A spiegare l'origine del gesto tecnico del polacco 2002 è l'ex Inter, Anderson Hernanes de Carvalho Viana Lima, detto il Profeta.

In un video pubblicato dal brasiliano, l'ex centrocampista spiega da dove nasce la sponda di petto servita dal 59 di Inzaghi a De Vrij: un assist d'istinto che di casuale ha poco. "Zalewski è stato un mio allievo al footvolley" ha spiegato mostrando un video in cui mostra il tipo di allenamento al quale ha sottoposto il 23enne. "Gli dicevo: ‘Guarda è così che si colpisce col petto' e glielo mostravo", aggiunge mentre mostra il video degli allenamenti per colpire la palla di petto un pallone da trasformare in assist. "Cosa ha fatto con l'Inter? Assist di petto. Gol dell'Inter e piange il Milan" ha concluso Hernanes.