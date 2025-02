Esordio con assist per Nicola Zalewski nel derby. L’esterno ex Roma analizza così l’1-1 contro il Milan i microfoni di Inter TV: “Sicuramente ci sono tante emozioni in questi due giorni, è stata un po’ una montagna russa, abbiamo cercato di fare tutto in tempo per essere in campo oggi. Sono felice per l’esordio anche se non è arrivata la vittoria. Indipendentemente dal fatto di essere in campo oggi sapevo che il mister mi voleva, aveva già fatto apprezzamenti e posso solo essere felice per la fiducia sua e della società”.

Che sensazioni hai provato?

"Le sensazioni sono sicuramente positive, ho trovato un gruppo eccellente, avevo già giocato spesso contro l’Inter e sapevo che era un gruppo forte e che non mollava fino alla fine. Sono felice di essere stato utile oggi. Sono qui per questo, io cerco sempre per aiutare la squadra, proverò a farlo anche nelle prossime gare”.

L’assist?

“In panchina c’era Darmian, mi aveva detto che questo era il più classico degli esordi con gol… quando ho visto la palla volevo chiudere gli occhi e tirare, invece sono riuscito a restare lucido. Ora voglio aiutare i compagni perchéP mi hanno dimostrato grande apprezzamento e grande stima”.