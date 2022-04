Dalle colonne del quotidiano olandese De Telegraaf, Ruud Gullit ha avuto da ridire sulla prestazione dei due terzini della Nazionale di Louis van Gaal nel corso del match contro la Danimarca: "Daley Blind è fantastico con la palla. È un calciatore troppo bravo per criticarlo, ma ha difficoltà a difendersi come terzino, perché deve coprire grandi distanze e la sua velocità sta diminuendo. Questo rende lui e gli Oranje ulnerabili e quindi è un po' il tallone d'Achille della squadra. Denzel Dumfries non ha quei problemi difensivi sulla destra, ma è meno offensivo sulla palla di Blind. Non mi sembrerebbe strano se Van Gaal volesse dare a qualcuno come Arnaut Danjuma una possibilità".