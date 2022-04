A margine della riunione del Consiglio Federale andato in scena oggi, Gabriele Gravina, presidente FIGC, si è soffermato a parlare con i cronisti presenti spiegando anche come sono andate le discussioni sul famoso 'indice di liquidità' per l'iscrizione ai campionati professionistici: "L'indice per la Serie A è a 0,5, come avevamo già stabilito, solo con due correttivi storici ma senza altre variazioni: la parte relativa al patrimonio e al rapporto ricavi/costo lavoro allargato - le sue parole -. Il Consiglio Federale di maggio vedrà, forse per la prima volta in anticipo, una proposta di licenze nazionali e di modifiche del tiolo sesto delle NOIF una serie di indicatori completamente nuovi che riguardaranno la stagione 23-24 e i successivi tre anni. Mi riferisco in modo particolare alla rivisitazione dell'indice di liquidità a salire, ma soprattutto il recepimento all'interno delle NOIF di tutte le norme più stringenti fissate dalla UEFA. La Lega A ha votato contro e chiedeva l'indice a 0,5, mentre la Lega B si è astenuta".