Allenamento bizzarro quello svolto oggi dai giocatori del Monza, costretti poi a sospendere la sessione di training per via delle condizioni atmosferiche. Così come l'Inter, anche la squadra di Palladino questa mattina ha dovuto sospendere l'allenamento a causa di un'incredibile grandinata che ha ricoperto di ghiaccio il campo del centro di Pontedilegno-Tonale, sede del ritiro dei biancorossi. Una situazione alquanto strana considerato che si è verificata in piena estate e che funge da segnale preoccupante a proposito del delicato tema dei cambiamenti climatici. Ma c'è chi guarda al bicchiere mezzo pieno e ironizza dopo lo strano episodio di oggi. È il caso dell'esterno Franco Carboni, oggetto dell'ironia dei brianzoli che sul loro profilo ufficiale Instagram postano una foto dell'argentino in mezzo al campo completamente coperto dalla grandine con un epiteto spiritoso: "Iceman (uomo di ghiaccio)".