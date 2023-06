Non solo Bundesliga per Robin Gosens: anche la Premier League pare aver mosso qualche passo nei confronti dell'esterno tedesco dell'Inter. In particolare, riferisce il portale Numero Diez che a farsi avanti è stato il Bournemouth, che negli ultimi giorni ha effettuato un sondaggio esplorativo. L’Inter, qualora arrivasse un’offerta vicina ai 20 milioni, libererebbe il giocatore, che potrebbe avere maggiore minutaggio altrove.