Alejandro Gomez è rimasto legato a Gian Piero Gasperini nonostante tra i due ci sia stato un significativo scontro che ha portato all'addio dell'attaccante all'Atalanta. Intervistato da TMW el Papu, che conosce benissimo le qualità del suo ex allenatore, è pronto a scommettere sulla capacità della Roma di lottare fino in fondo per la vittoria dello Scudetto, purché si verifichi una condizione: "Può farlo tranquillamente. Oggi vedo la Roma come una squadra forte, che sa quello che fa in campo. Se la Roma è in salute e i giocatori forti sono in salute, per me è la squadra che può lottare contro l'Inter per lo Scudetto".