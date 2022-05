Sono dieci i giocatori squalificati per un turno dal Giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, dopo la 36esima giornata di Serie A. Si tratta di Boris Radunovic, Franck Ribery (entrambi sanzionati anche con 5mila euro di multa), Sofyan Ambrabat, Simone Bastoni, Emil Bohinen, Marco Faraoni, Georgios Kyriakopoulos, Gianluca Mancini, Rodrigo Becao e Wilfried Singo. Da segnalare in chiave Inter, oltre alla sesta sanzione per Lautaro Martinez, l'ammenda di 4mila euro comminata al club per lancio di cinque bottigliette d'acqua in campo durante il match con l'Empoli.