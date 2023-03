Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, esulta per il plotone di squadre italiane nei quarti di finale delle tre Coppe europee. Queste le sue parole dopo la vittoria contro l'Empoli ai microfoni di Sky Sport: "Un segnale fantastico, vuol dire che le nostre squadre sono forti. In Champions avremo sicuramente una squadra in semifinale, speriamo di averne anche in finale e magari di vincere perché sarebbe anche il momento dopo tanti anni. Ci sono avversarie competitive ma lo sono anche le italiane, quest'anno ci sono tutte le chance per arrivare fino in fondo".