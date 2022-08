Gary Neville non le ha mandate a dire al Manchester United, accusandolo di aver combinato una serie di disastri in sede di mercato negli ultimi dieci anni. Queste le sue parole negli studi di Sky Sports: "È una storia dell'orrore dal punto di vista del reclutamento. Il Manchester United è passato da manager diversi e strategie diverse in questi dieci anni e ha permesso ai manager di influenzare l'effettivo reclutamento globale. Hanno speso un miliardo e mezzo e portato solo due giocatori un buon livello: Bruno Fernandes e Zlatan Ibrahimovic. Cristiano Ronaldo sarebbe stato un grande successo, ma quello che è successo nell'ultimo mese è uno scenario da incubo ed è non funziona. So che c'è un grande bisogno di incolpare i giocatori e abbiamo incolpato molto i giocatori negli ultimi dieci anni. Ma il Manchester United è diventato un cimitero per i calciatori, su cui i giocatori riflettono se venire o meno al club".