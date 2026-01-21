Dopo la partita pareggiata contro l'Atletico Madrid, il tecnico del Galatasaray Okan Buruk ha fatto anche il punto sulle operazioni di mercato della sua squadra, che negli ultimi giorni è stata data come molto vicina al centrocampista dell'Inter Davide Frattesi, oltre ai rumors su Hakan Calhanoglu. L'ex giocatore nerazzurro ha sottolineato le difficoltà che la sua dirigenza incontra, anche dovute ad una certa resistenza da parte dei giocatori: “Stiamo seguendo diversi profili, ma non riusciamo a trovare quelli che vogliamo prendere perché il mercato di gennaio è complicato. Troviamo giovani, ma il loro obiettivo principale è la Premier League. In genere, i giocatori giovani e bravi, giocatori d'élite, potrebbero vedere la Turchia come un passo indietro nella loro carriera. Continuare in Champions League è un fattore molto importante, questo ci aiuterà. Faremo dei trasferimenti".