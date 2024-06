La nomina di Beppe Marotta a presidente dell'Inter trova la piena approvazione anche di Fabio Galante. L'ex difensore nerazzurro si esprime così ai microfoni di TAG24: "Oaktree voleva dare un messaggio forte e di continuità. Hanno nominato presidente una persona di grande spessore e un grandissimo conoscitore di calcio. Miglior scelta non la potevano fare e sono molto contento. Il direttore è all’Inter da diversi anni, conosce l’ambiente, la squadra e la mentalità del club. E’ un uomo di spessore, perfetto per questo ruolo. L’Inter aveva già iniziato un percorso di crescita, ma poi il suo arrivo è stato determinante. E’ stato un valore aggiunto e ogni anno ha contribuito a migliorare questa squadra, passo dopo passo. Poi è arrivata la finale di Champions, la Coppa Italia, la Supercoppa e infine lo scudetto con conseguente seconda stella”.

L'obiettivo ora è la Champions?

"L’Inter vorrà sicuramente crescere. Per vincere la Champions però ti deve girare tutto bene. Servono bravura, fortuna ed episodi a favore. Ti deve dire bene ai gironi, e nei sorteggi. Devi evitare le squadre più forti fino alla fine e giocartela sempre al massimo. I nerazzurri lo scorso anno, arrivando in finale, hanno dimostrato di poterci stare. Quest’anno sono stati eliminati però con l’Atletico Madrid. Passando quel turno, anche se con i se e con i ma nel calcio non si va da nessuna parte, magari sarebbero arrivati di nuovo in fondo. In Champions però ci sono squadre come City, Bayern Monaco, Psg e non da ultimo il Real Madrid. L’Inter può giocarsela, ma è dura”.

Due colpi già fatti in entrata e l’accordo con Lautaro Martinez. Cosa ti aspetti da questa sessione estiva?

“Migliorare questa squadra non sarà semplice perché parliamo di un grande gruppo, già coperto praticamente in ogni ruolo. Piotr Zielinski e Mehdi Taremi sono due acquisti importanti che miglioreranno una formazione già forte. Spero che non ci sia nessuna grande uscita perchè questa squadra funziona a meraviglia”.

Inzaghi ti soddisfa?

“Ho avuto la fortuna di veder giocare l’Inter tantissime volte ed è una squadra divertente, che gioca una meraviglia. Negli ultimi anni è stata sempre uno spettacolo e Inzaghi, col suo staff, ha fatto un grande lavoro. E’ una persona splendida, uno con cui si può sempre parlare e infatti i calciatori gli vogliono un gran bene. Lui ha dimostrato di essere tra i migliori in assoluto. L’Inter veniva da Spalletti, da Conte e Inzaghi è allo stesso livello. Ogni traguardo se lo è meritato”.