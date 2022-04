Nel day after di Sassuolo-Juventus la redazione di Sport Mediaset manda in onda qualche breve battuta di Davide Frattesi, uno dei protagonisti del match del Mapei Stadium ed obiettivo di mercato di tanti club, Inter compresa: “Bisogna continuare a lavorare, poi quest’estate quello che succederà si vedrà - dice il centrocampista -. Se mi sento pronto per il grande salto? Secondo me non c’è realmente un momento in cui uno si sente pronto, quando si va in un grande club poi si accorge. Lo strumento migliore per arrivare pronti è continuare a lavorare”.