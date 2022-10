Solo un punto al Via del Mare per la Fiorentina, che contro il Lecce nel Monday Night match della decima giornata di Serie A si è dovuta accontentare dell'1-1 in rimonta contro il Lecce. Un risultato che lascia un po' di amaro in bocca a Vincenzo Italiano, tecnico della viola: "Abbiamo iniziato male, non facendo un buon primo tempo, poi abbiamo dovuto rimediare - le sue parole a Sky Sport -. La ripresa siamo andati in crescendo, con un pizzico di concretezza avremmo potuto portarla a casa. La reazione è stata buona".

Come sta Jovic?

"Ha avuto un problemino al bicipite, si è fermato per non peggiorare la situazione. Kouame prima punta l'abbiamo provato, con esiti positivi".