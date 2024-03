Come ogni anno il 19 marzo ricorre la Festa del papà e anche l'Inter ha colto l'occasione per pubblicare un video emozionale dedicato a tutti i papà. Un filmato che ripercorre i trionfi del passato nerazzurro, in attesa del possibile nuovo successo tricolore in primavera.

Di generazione in generazione, grazie a un filo nerazzurro che ci unisce

Buona festa del papà!#ForzaInter #FestaDelPapà pic.twitter.com/YvU4f6awxL — Inter (@Inter) March 19, 2024