Il direttore di gara Maria Sole Ferrieri Caputi ha fatto il suo esordio in Serie A: "Arbitro o arbitra? Decidete voi, a me non fa differenza. Di questa giornata rimane l’emozione del debutto che ogni arbitro sogna - ha confessato ai microfoni de 'La Domenica Sportiva' su Rai2 -. Lo sognavo da 16 anni, è stato bellissimo. Le tifoserie mi hanno accolto benissimo, è stata una festa. Mi fa piacere ascoltare i giudizi sul mio lavoro, ma non parlerei di pressione. È importante capire su cosa dover migliorare".