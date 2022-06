Riccardo Ferri ha rilasciato un'intervista a footballnews24.it in cui ha parlato del suo passato in nerazzurro e dell'Inter di oggi. "L’Inter ha rappresentato e rappresenta per me un amore indelebile", afferma il centrale, per 13 anni nel club. Ferri indica in Maradona, Van Basten e Careca i tre giocatori più forti affrontati in carriera, poi passa all'analisi del campionato appena concluso. "Voto alla stagione? Direi 9 pieno, sarebbe stato un 10 se l’Inter avesse vinto anche il campionato. Secondo me è mancata la brillantezza e l'intensità dimostrata fino al 75’ nel derby perso 2-1 del 5 febbraio. Li poi la squadra ha perso punti importanti e concesso alle inseguitrici di recuperare il terreno perso. Mercato? L’Inter deve ripartire da come ha concluso il campionato, di Dybala nulla ancora è certo. Ricordo comunque che quest’anno l’Inter ha realizzato 84 goal confermando il miglior attacco”.