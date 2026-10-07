"Abbiamo giocato bene", ha dichiarato Manuel Akanji a SRF dopo la partita vinta per 3-0 a Lucerna contro la Macedonia del Nord, ultimo impegno della Svizzare in questa sesione di Nations League. Il difensore dell'Inter ha comunque individuato margini di miglioramento: "Abbiamo commesso molti errori e non siamo riusciti a conquistare molti palloni vaganti". Allo stesso tempo, ha sottolineato le prestazioni dei giocatori meno esperti. "I giovani si sono integrati bene nella squadra e hanno mostrato ottime prestazioni, sia in allenamento che in partita".

Fascia ad interim

Poiché Granit Xhaka, dopo la scoperta di un certificato Covid ottenuto illegalmente, ha rinunciato al suo diritto di partecipare al ritiro previa consultazione con la SFV, Akanji ha guidato la Svizzera in campo come capitano. Questo non cambia sostanzialmente il suo ruolo. "Quando Granit ed io siamo lì, discutiamo di molte cose. In definitiva, però, la piena responsabilità ricade su di lui. Io sono il vice-capitano e cerco di supportarlo al meglio delle mie possibilità." Quando Xhaka è assente, Akanji è felice di assumere questo ruolo, seppur a modo suo. "Ovviamente sono una persona diversa da Granit e faccio le cose in modo diverso da lui".

In attesa di qualità

Quando gli è stato chiesto se avesse intenzione di rinunciare alla fascia di capitano a novembre, Akanji non ci ha pensato a lungo: "Assolutamente sì. Sono contento che Granit torni e prenda il mio posto. Quando tornerà, è chiaro che sarà di nuovo il capitano". Il difensore trentunenne spera che tutti i giocatori chiave siano disponibili per il prossimo ritiro. "Abbiamo bisogno dei migliori giocatori svizzeri in nazionale per dare il massimo". Akanji ha menzionato in particolare Xhaka, Breel Embolo, Denis Zakaria e Ruben Vargas. Allo stesso tempo, ha aggiunto che questo ritiro ha dimostrato che c'è molta qualità anche tra le fila avversarie, un fattore importante in vista dei prossimi tornei.