Il Chelsea continua a essere una delle società più attive in ogni finestra del calciomercato da quando la nuova proprietà, guidata da Todd Boehly, ha acquisito il club nel 2022. Ora, questa condotta, non supportata dai risultati sul campo, rischia però di costare caro alla società londinese che è finita sotto la lente di ingrandimento prima della Premier League e poi del Fair Play Finanziario della UEFA.

Come riportato dal The Times, la UEFA ha confermato che ai fini del Fair Play Finanziario non verranno considerate valide le entrate provenienti dalla vendita di beni a società affiliate alla proprietà stessa del club. Una decisione che chiama in causa direttamente il Chelsea, che deve ancora vedersi approvare dalla Premier League la vendita di due hotel a una società affiliata, per un totale di 91 milioni di euro, e quella della squadra femminile alla società madre del club.

Le possibili sanzioni in cui rischia di incappare il Chelsea vanno dal semplice avvertimento o alla multa fino ad arrivare all’esclusione per uno o più anni da qualsiasi competizione UEFA. Una pena già inflitta a club prestigiosi come Milan e Juventus, che hanno deciso, per motivi diversi, di scontare un anno fuori dalle coppe per sanare le rispettive posizioni di fronte all’organo di controllo della UEFA.