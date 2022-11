Dopo la Champions League, arrivano anche i primi verdetti in Europa e Conference League. La Lazio perde 1-0 contro il Feyenord e retrocede in Conference League, classificandosi al terzo posto in un girone davvero incredibile: tutte le squadre sono infatti arrivate a 8 punti. La Fiorentina, in campo alle 16.30, ha battuto per 0-3 la squadra lettone RFS Riga, chiudendo a pari punti il girone con l'Instabul Basaksehir. Di Cabral, Barak e Saponara i gol della squadra viola che si classifica al secondo posto in virtù degli scontri diretti con la formazione turca. La Fiorentina così ripartirà dai sedicesimi di Conference League, così come la Lazio.

I risultati di Europa League: