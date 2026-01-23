L’attaccante nerazzurro Francesco Pio Esposito, in gol oggi contro il Pisa, commenta così a Inter TV il match vinto oggi in rimonta a San Siro: “Serve una grande mentalità di squadra per reagire in una gara del genere, oggi abbiamo dimostrato di averla e siamo felici per il risultato.

I cori per me? Sono emozionanti, questo non è uno stadio ma è lo stadio, è il massimo che si può ottenere. In Germania si va sempre con il 100% dell’impegno e dell’attenzione, si va lì per fare una grande partita e per dare il massimo come sempre”.