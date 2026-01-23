La pazza rimonta sul Pisa lancia l'Inter ancora più in alto in classifica, in attesa degli impegni delle inseguitrici. Il 6-2 tennistico di San Siro porta anche la firma di Francesco Pio Esposito, autore del gol del sorpasso. L'attaccante nerazzurro, intercettato da DAZN, analizza a caldo la preziosa vittoria di questa sera.

Hai mostrato ancora i muscoli sotto la Nord. Hai sentito i cori?

"Ho sentito i cori, sono onorato. È stato molto emozionante, sono contento di averli mostrati ancora (i muscoli, ndr)".

Ti hanno fatto lo stesso coro di Vieri, che ne pensi?

"È presto per nominare gente come Bobo e non mi piacciono questi paragoni, ma sono onorato di questa cosa".