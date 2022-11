Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, si è presentato oggi in conferenza stampa per rispondere alle domande dei cronisti presenti. Cominciando a motivare le sue scelte relativamente ai 26 convocati per Qatar 2022: "Abbiamo chiamato questi giocatori pensando al meglio per la squadra, era logico che sarebbero stati lasciati a casa giocatori bravi - ha spiegato -. Per noi era difficile escludere qualcuno, in questi quattro anni abbiamo formato un gruppo e abbiamo un enorme apprezzamento per tutti quelli che ne hanno fatto parte. Siamo felici".

Paulo Dybala, il cui recupero completo è stato gestito dall'Albiceleste a stretto contatto con la Roma, è stato in bilico fino all'ultimo: "Non ci sono stati tanti colloqui tra me e Paulo, ce n'è stato uno quando gli è capitato l'infortunio, gli ho detto quello che pensavo. L'evoluzione è stata favorevole ed eravamo sereni. Nel suo club, il suo allenatore (José Mourinho, ndr) lo ha gestito molto bene, in modo molto cauto. Quando sono riusciti ad accelerare il processo, è sceso in campo (domenica contro il Torino, ndr). È una gioia perché lo apprezziamo, siamo felici di averlo con noi".