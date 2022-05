Inter e Milan scenderanno in campo nell'ultimo turno di Serie A domenica alle 18. I nerazzurri e la Roma sono così diventate protagoniste di un curioso record per la Serie A: entrambe le squadre chiuderanno il massimo campionato italiano senza mai aver giocato una partita alle 15 di domenica nella stagione 2021/2022. Un effetto del 'campionato spezzatino' che ha cambiato il calcio moderno dipendente dalle pay-tv.

"Confrontando il calendario di Inter e Roma con quello delle altre big italiane, ci si accorge come i nerazzurri siano in buona compagnia: la Juve ha giocato solamente una partita in campionato alle 15 di domenica, il 20 marzo contro la Salernitana. Una volta come la Lazio: la formazione di Maurizio Sarri, infatti, ha giocato nello slot dopo il pranzo domenicale, contro l’Hellas Verona, perdendo 4-0" ricorda Calcio e Finanza. Sono solo due, invece, le partite giocate domenica alle 15 dal Milan (tutte e due in casa, contro Sassuolo e Fiorentina). Il Napoli ne conta invece sei, mentre l'Atalanta chiude a quota quattro.