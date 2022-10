Come giudichi la tua partita?

“Ho fatto tanti gol contro di loro… sicuramente mi portano bene. Oggi penso che tutta la squadra abbia fatto il suo dovere, abbiamo preparato bene la gara, passare il turno in anticipo è una cosa straordinaria e ce lo siamo meritato. È importante arrivare in tanti dentro l’area, Miky oggi ha fatto gol, ci fa piacere quando segnano centrocampisti e difensori. Speriamo di continuare a giocare così perché ci sentiamo bene”.

Lukaku?

“Ci fa piacere averlo recuperato, sicuramente in queste ultime partite prima del Mondiale è importante per la squadra. Speriamo di fare più punti possibile ora che recuperiamo gli infortunati, manca solo Brozovic”.