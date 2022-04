Fresco di conquista del titolo di campione di Francia col Paris Saint-Germain, Gigio Donnarumma parla ai microfoni di Sky Sport esprimendo un auspicio per i suoi ex compagni del Milan in chiave Scudetto: "Vorrei il Milan campione d'Italia. Sento spesso i miei compagni, auguro loro di vincere lo Scudetto perché stanno facendo una grandissima stagione e Stefano Pioli sta lavorando molto bene".