Siete una squadra diversa rispetto al 2021? Se sì che differenze noti? A rispondere è il capitano della Nazionale italiana, pronta all'avventura Euro 2024, Gianluigi Donnarumma che a Sky Sport ha detto: "La cosa principale è creare il gruppo: abbiamo qualità, abbiamo un grande allenatore che sicuramente ci metterà a posto e ci farà sentire importanti. Prepariamo le partite alla grande, quindi sicuramente avremo tutto per fare un grande Europeo".

Spalletti sembra uno di voi: vi fa vivere il ritiro quasi 24h a parte le ore di sonno. È un impatto diverso rispetto a Mancini?

"Sì, sicuramente. Poi ogni allenatore ha una sua filosofia. Con Mister Spalletti ci troviamo tutti molto bene sappiamo che risultati ha portato negli anni precedenti, sappiamo cosa ci può dare, lavora tanto tatticamente. Prepariamo bene le partite, anche fuori dal campo stiamo molto bene; ci fa stare molto bene, quindi sono sicuro che ci porterà grandi risultati. Ringrazio il ct per la fiducia che ogni volta mi dà, e mi dà tanto. Mi dà tantissimi consigli, parliamo spesso e questo per me è molto importante. Ascoltare un allenatore con un’esperienza così grande ti dà una mano e quindi per me è molto importante e prendere tutti i consigli che mi può dare".

Girone bello tosto, come la vedi come escalation?

"Sì, tosto ma tosto anche per gli altri perché quelli che ci affronteranno sanno che affronteranno un’Italia forte, un’Italia con idea e quindi è un girone duro: com’è duro per noi sarà duro anche per gli altri".

È replicabile l’Europeo del 2021 o si ragiona per gradi?

"Si ragiona per gradi, come abbiamo fatto in quell’Europeo. Ogni partita ha una storia diversa: dobbiamo affrontare ogni partita come se fosse l’ultima e come se fosse una finale. Quindi, c’è da prepararsi bene, c’è da rimboccarsi le maniche perché saranno tutte partite complicate".

C’è un capitano, ma quanti leader siete?

"Tutti saranno importanti chi verrà chiamato: da Scamacca a Bastoni, passando per Jorginho o Barella... Siamo tanti leader in questa squadra. Tutti si devono sentire capitani, tutti si devono sentire leader, tutti devono essere d’esempio per la squadra perché l’importante è avere un gruppo unico, un gruppo unito. Quello è molto importante veramente, e lo stiamo creando perché poi si è creato veramente un legame importante tra tutti noi".

Ci sono 3 giocatori sui quali gli italiani devono puntare per questo Europeo, che magari ti hanno anche stupito e sono cresciuti?

"Penso che tutti possano dare qualcosa di importante: chi verrà, chi il mister deciderà che in quel momento farà parte della Nazionale, tutti possono dare una mano importante qualunque giocatore sia. Tutti veramente possono dare una mano importante a questa squadra e sentirsi importanti per questa squadra".