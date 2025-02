Brutta eliminazione dalla Coppa di Croazia per la Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro e Petar Sucic, centrocampista che l’Inter ha già acquistato per giugno. I croati sono stati infatti eliminati per 1-0 dall’Osijek di un altro italiano, Federico Coppitelli, che compie l'impresa e sbanca il Maksimir grazie alla rete di Babec.

Per Sucic solo il primo tempo in campo. Prova abbastanza incolore e un’ammonizione al 46’ prima della sostituzione all’intervallo (al suo posto in campo Ademi). A fine gara Cannavaro ha comunque escluso che il cambio si arrivato per un nuovo infortunio: “No, con il campo in queste condizioni rischiava di andare in difficoltà, l’ho tolto solo per questo, perché poteva essere pericoloso per lui”, ha concluso.