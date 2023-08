Eusebio Di Francesco è intervenuto questa mattina a Radio Anch'io Lo Sport dopo il successo del weekend contro l'Atalanta. Si parte con il possibile acquisto di Lukaku da parte della Roma. "Avere Lukaku sarebbe un gran vantaggio per la Roma, ha caratteristiche che mancano e poi ai giallorossi servono alternative. Prenderebbe un giocatore veramente forte", afferma.

Si parla anche dell'esplosione dell'Arabia Saudita. "E' un mercato drogato, non si può competere. Se un club di Premier decide di prendere un giocatore a cui è interessata un'italiana è una sconfitta in partenza. Per questo dobbiamo lavorare un po' di più da sotto, è come un'industria. Non si ricostruisce in 5'. L'anno scorso abbiamo portato tre squadre di A nelle finali europee. Economicamente però il mercato che si fa mostra la situazione, anche il fatto che si arrivi sempre un po' all'ultimo".

Nella corsa scudetto, Di Francesco ha già affrontato il Napoli. "E' una grande squadra, ha cambiato allenatore ma riesce a portare in campo quello che aveva acquisito in questi anni da Sarri in poi. Ha dei giocatori perno di grande talento, ne ha perso uno fortissimo dietro ma ha un elemento affidabile come Juan Jesus. Ritengo che tra le squadre davanti sia tra le favorite e ci metto anche il Milan perché ha preso dei giocatori che sanno adattarsi in diversi ruoli. La Juve? E' da scudetto perché ha grande potenzialità, storia, abitudine. Negli ultimi anni non è stata molto competitiva ma tornerà ad esserlo".