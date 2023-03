"Tre punti importanti. Volevamo tornare alla vittoria anche guardando gli altri risultati e l'atteggiamento si è visto fin da subito". Lo dice Matteo Darmian a DAZN dopo il 2-0 a Lecce. "Ma non è scattato niente di particolare dopo il ko di una settimana fa, semplicemente volevamo riscattarci considerando il ko immeritato. Oggi abbiamo ripreso il percorso in campionato e dobbiamo continuare così.

Il mio ruolo? Come ho sempre detto, mi metto a disposizione del mister e provo a fare il massimo. Questo è quello che cerco di fare. In allenamento provo a migliorare sempre, sia da quinto che da braccetto. La differenza tra casa e trasferta? Sono numeri da migliorare fuori casa, è chiaro. Poi sappiamo tutti che giocare a San Siro è speciale, ma va riprodotto anche in trasferta: sono aspetti sui quali dobbiamo migliorare".