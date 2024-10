La folta concorrenza in difesa nella Nazionale dei Paesi Bassi è uno stimolo in più per fare bene e non una preoccupazione per Micky van de Ven, 23enne che si sta facendo largo con forza e classe in Premier League: "Penso che sia fantastico avere così tanti bravi difensori centrali, questa cosa mi renderà migliore - le parole del giocatore del Tottenham a Voetbal International -. Io titolare? Spero di sì, è bello che Koeman dica che gli piacerebbe vedermi giocare in coppia con Virgil van Dijk: speriamo di provarlo prima o poi. Virgil è ovviamente un difensore fantastico, quindi non mi dispiacerebbe giocare al suo fianco. Non possiamo giocare entrambi nella posizione di centrale mancino, ma ci sono diverse opzioni: dipenderà dal ct".