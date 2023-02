Intervenuto negli studi di Sky Sport, l’ex difensore Alessandro Costacurta ha analizzato il momento dell’Inter partendo dalle condizioni straripanti di Hakan Calhganoglu: “Al momento il turco sta giocando meglio di Brozovic. Poi sicuramente c’è la possibilità di diversi cambi di gioco, non ho visto grossi cambiamenti contro il Porto con il suo ingresso in campo: c’è stato il rosso per loro e la partita è andata in un certo modo.