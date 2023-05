Sono stati circa 7 milioni gli spettatori che hanno assistito a Fiorentina-Inter di ieri sera. Se da un lato c'è stato il maggior incasso di sempre per una sfida di Coppa Italia, dall'altro gli ascolti tv hanno deluso: 6.997.000 telespettatori e share del 33,3%.

"La partita ha fatto sicuramente segnare un risultato importante tra quelle trasmesse in chiaro in stagione, ma il numero di spettatori è ridotto se lo confrontiamo con le finali di Coppa Italia dal 2010 a oggi - spiega Calcio e Finanza -. Di tutte queste edizioni, solo Roma-Lazio del 2013 ha raccolto meno pubblico. Nel 2022 i telespettatori sono stati quasi 8,7 milioni, mentre il record resta Roma-Inter del 2010 (anno del Triplete nerazzurro) con quasi 11,7 milioni. Leggermente diverso invece il discorso in termini di share: dal 2010 ad oggi, la finale di ieri è l’undicesima più vista come share, dietro alla gara del 2015 tra Juventus e Lazio".