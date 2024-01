Il Consiglio di Stato mette la parola fine sui ricorsi della Juventus in merito a Calciopoli. Dopo la richiesta di danni, quantificata in 443 milioni per l'assegnazione all'Inter dello scudetto 2005/2006, finisce la telenovela. Come riferisce Calcio e Finanza, la Juventus è stata condannata a pagare le spese legali a Inter e Figc, a cui vanno aggiunti 5000 euro di spese dell'ultimo grado di giudizio.