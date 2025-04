Squalifica sospesa e sanzioni pecuniarie per due dei quattro giocatori del Real Madrid che erano finiti sotto la lente di ingrandimento dell'ispettore disciplinare ed etico della UEFA per potenziale violazione delle regole fondamentali di condotta decorosa durante la sfida di Champions League contro l'Atletico. Di seguito le decisioni prese dal (CEDB) nei confronti di Antonio Rudiger, Kylian Mbappé e Dani Ceballos (per Vinicius jr. nono sono stati aperti procedimenti disciplinari):

"Il CEDB ha deciso:

- Di sanzionare il giocatore del Real Madrid CF, Antonio Rüdiger, con € 40.000 di multa e di sospenderlo per un totale di una (1) partita di competizione UEFA per club per la quale sarebbe altrimenti idoneo per violazione delle regole fondamentali di condotta decorosa. Tale sospensione non è immediatamente applicata ed è soggetta a un periodo di prova di un (1) anno, a partire dalla data della presente decisione.

- Sanzionare il giocatore del Real Madrid CF, Kylian Mbappé, con € 30.000 di multa sospenderlo per un totale di una (1) partita della competizione UEFA per club per la quale sarebbe altrimenti idoneo per aver violato le regole fondamentali di condotta dignitosa. Tale sospensione non è immediatamente applicata ed è soggetta a un periodo di prova di un (1) anno, a partire dalla data della presente decisione.

- Sanzionare il giocatore del Real Madrid CF, Daniel Ceballos Fernández, con € 20.000 di multa per aver violato le regole fondamentali di condotta dignitosa".