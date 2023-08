Ancora in cerca di squadra, dopo il voltafaccia nei confronti dell'Inter, Romelu Lukaku continua a essere uno dei giocatori più chiacchierati di quest'estate. Anche nella puntata odierna di Calciomercato l'Originale' su Sky Sport, dove Paolo Condò ha espresso il suo punto di vista sul giocatore: "Non si è comportato bene, io come dirigente non lo prenderei nel mio club. E' stato molto maltrattato a livello mediatico".