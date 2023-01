La direzione arbitrale non all'altezza della situazione di Juan Luca Sacchi in Monza-Inter rischia di mettere in secondo piano i veri problemi dei nerazzurri, secondo Fulvio Collovati, che fa una premessa prima di andare al nocciolo della questione nel suo intervento durante la 'Domenica Sportiva' su Rai Sport: "L'Inter è stata danneggiata da Sacchi, non c'è niente da fare: il gol di Acerbi era regolarissimo - le parole del campione del mondo 1982 -. Ma questa cosa sta diventando un alibi leggendo le dichiarazioni di Lautaro e Inzaghi: il tifoso non merita questo.