Ad Atene, battendo il Siviglia ai rigori, il Manchester City ha vinto la prima Supercoppa europea della sua storia. Un'impresa che Pep Guardiola, manager dei Citizens, ha commentato così: "Siamo davvero contenti di aver già vinto un titolo in questa stagione, sono davvero contento per il club. Questo trofeo non lo avevamo in bacheca, ora sì - le sue parole -. E' stata una partita tirata come la finale contro l'Inter; avevamo perso una partita serrata all'ultimo minuto contro l'Arsenal (in Community Shield, ndr).

Il calcio, in questi casi, è una moneta. Ora dobbiamo chiudere il cerchio in Arabia Saudita, quando giocheremo il Mondiale per Cliub".