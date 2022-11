Il destino del Manchester City in Champions League si incrocerà per la seconda volta in due stagioni a quello del Lipsia, prossimo avversario agli ottavi di finale. Un deja-vu che Pep Guardiola, manager dei Citizens, inquadra così: "Abbiamo sicuramente un'esperienza con loro dalla scorsa stagione, abbiamo lottato molto - le sue parole -. Abbiamo segnato molti gol subendone all'Etihad Stadium (6-3, ndr), poi abbiamo perso lì. Vedremo cosa accadrà a febbraio, come arriveremo e come arriveranno. Ma abbiamo un grande rispetto per ciò che hanno fatto nel calcio tedesco e in Europa. È una squadra giovane, un'idea chiara di come vogliono giocare e transizioni rapide da area ad area. Hanno un buon allenatore (Marco Rose, ndr) contro il quale abbiamo giocato quando allenava il Gladbach. Sono gli ottavi di Champions League, avresti potuto chiedermi del Porto, dell'Inter, del Milan, del PSG, tutte le squadre sono davvero forti in questa fase. Ricominceremo dopo il Mondiale e vedremo come ci sentiamo e come saremo in quel momento. Se giochassimo la prossima settimana contro il Lipsia, potrei dirti come stiamo esattamente, ma da qui a febbraio possono succedere molte cose".