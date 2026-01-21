Prima dell'inizio della partita di Champions League contro il Benfica, Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, parlando ai microfoni di Sky Sport ha parlato di José Mourinho, che torna a Torino alla guida dei lusitani: “José è stato un grande avversario ed è un grande allenatore in tutta Europa e in tutto il mondo. Mi farà piacere salutarlo dopo la partita, è sempre un piacere incontrarlo prima e dopo. Non tanto durante".