Il Treble nel mirino per entrare nella leggenda del calcio. Il Manchester City gioca per la storia e proverà a scriverla a partire da domenica, quando avrà l'occasione di vincere il primo titolo dei tre in palio da qui al 10 giugno, la Premier League, battendo il Chelsea di Frank Lampard: "Penso che il City sia la migliore squadra del calcio mondiale - ha spiegato il manager dei Blues in conferenza stampa -. Se questo fa bene al calcio inglese? Sì, perché no? Alza l'asticella, le altre squadre del campionato devono cercare di aspirare a questo livello.

Non so chi sia la squadra più grande, questo è difficile da dire. È chiaramente una squadra fantastica e lo è da un po' di tempo. Si stanno avvicinando a diventare la squadra più grande".