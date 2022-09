La sfida di Champions League tra Rangers-Napoli è ufficialmente posticipata di 24 ore. Il match, inizialmente in programma il 13 settembre, andrà in scena invece mercoledì 14 alle ore 21 per motivi di orine pubblico: il Regno Unito, come noto, in questo momento storico è costretto ad un gran dispiegamento di forze dell'ordine dopo la morte delle Regina Elisabetta. Ad annunciarlo è la stessa UEFA.