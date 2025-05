L'Inter è stata sotto nel punteggio solo per l'1,2% del tempo di gioco giocato nelle 14 partite giocate in questa edizione della Champions League prima della finalissima contro il PSG di stasera, restando in svantaggio in tre partite, ma mai per più di 370 secondi. Inoltre, la squadra di Simone Inzaghi ha trascorso la più alta percentuale di minuti in vantaggio (50.8%). Lo evidenzia Opta.