Paolo Casarin parla a Radio Anch'io Lo Sport di quanto avvenuto a livello arbitrale nella sfida di ieri tra Inter e Napoli. "Ho sentito quel che ha detto Conte - afferma Casarin - Il concetto è che è cambiato il calcio. Una volta si fischiava a metà campo, adesso si fischia in area e molte volte sono rigori da ridere".

"Da Italia '90, quando ci fu un Mondiale con pochi rigori, Blatter si è scatenato - rammenta Casarin - Il calcio adesso si fa in area di rigore perché poi si discute per una settimana. Abbiamo cambiato tutto. In area ci si muove con le braccia e si deve vedere l'involontarietà, mentre ora non esiste più".