Intervistato da Sky Sport, Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha commentato così i movimenti di mercato che stanno facendo le big di Serie A in queste ore caldissime della sessione invernale: "Leggendo le voci che circolano si parla di giocatori di un certo valore, investimenti di un certo tipo - le sue parole -. Se le società hanno la possibilità di investire tutti questi soldi, ben venga. Significa che il calcio italiano non è così in crisi come si crede. Però a gennaio bisogna stare attenti a non fare operazioni sbagliate".