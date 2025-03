L’esterno Carlos Augusto analizza così la vittoria conquistata stasera dall’Inter sul campo dell’Atalanta ai microfoni di Inter TV: “Il gol di testa? Ci stavo lavorando da tempo - ha esordito -, sappiamo che siamo forti sui calci piazzati. Lavoriamo su questo, siamo felici per il gol e siamo felici per Calhanoglu per l’assist. Il calcio attuale a volte presenta delle partite bloccate e i piazzati possono fare la differenza come è successo oggi, alla fine ha fatto la differenza.

Sappiamo che quando giochiamo contro di loro è una partita difficile, marcano a uomo. Abbiamo lavorato una settimana per preparare la sfida contro di loro, è arrivata una bella vittoria ed è la cosa più importante per il nostro campionato”.

Sull'episodio del gol dopo dopo un'interruzione di qualche minuto: "Spero che il tifoso stia bene, siamo stati bravi a restare concentrati anche quando succedono cose così. A volte la concentrazione si abbassa, siamo felici di non averlo fatto e io sono felice per il gol. I tre punti prima della sosta? In questo campionato ogni vittoria è importante, dobbiamo continuare così perché questo campionato sarà combattuto fino alla fine”.